É muito prematuro avaliar associação para vacina russa, diz Dimas Covas

Dr. Dimas Covas, diretor-geral do Instituto Butantan, em coletiva sobre o anúncio de medidas de combate ao coronavírus Crédito: Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que é "muito prematuro" para dizer se o Governo de São Paulo avalia uma possível associação com o governo da Rússia para a produção da vacina contra o novo coronavírus em desenvolvimento pelo Instituto Gamaleya, organização estatal em Moscou. Segundo Covas, a vacina, que foi prometida até agosto, "não está em fase final de desenvolvimento".

De acordo com o presidente do Butantan, o instituto foi procurado por emissários do governo russo acerca da possibilidade de associação para a produção da vacina moscovita. "Em um primeiro momento, dissemos: 'Até podemos avaliar porque é uma tecnologia diferente, que nós não conhecemos'. Precisamos ter mais dados técnicos para fazer essa avaliação, e de dados mais concretos com relação aos estudos que já foram feitos", disse Covas durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.