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Saúde

SP prevê novos centros de testagem de vacina da Covid-19 nesta semana

De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, cerca de um milhão de pessoas se inscreveram para tentar participar dos estudos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:41

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:41

Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governo de São Paulo afirma que todos os 12 centros de testagem da vacina chinesa da empresa Sinovac devem ter as datas para início das atividades até semana que vem. O prazo foi dado secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (28).
Ele também afirmou que, nesta semana, quatro novos centros estão previstos para iniciar os testes da vacina contra o novo coronavírus. A partir desta quinta-feira (30), os testes começam no hospital Emilio Ribas e no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e, na sexta-feira (31), nas universidade de São Caetano do Sul e na Federal de Minas Gerais.
Ainda segundo o secretário, cerca de um milhão de pessoas se inscreveram para tentar participar dos estudos. A pesquisa terá 9.000 voluntários. Os testes iniciaram na semana passada no Hospital das Clínicas de São Paulo.

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