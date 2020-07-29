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Coronavírus

SP confirma R$ 96 milhões em doações para ampliar produção de vacina

De acordo com o governador João Doria, o objetivo é que o Instituto Butantan produza 120 milhões de doses da vacina, a serem aplicadas duas vezes

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 14:10
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que foram confirmados R$ 96 milhões em doações do setor privado para o Instituto Butantan. As doações fazem parte de um programa do governo do Estado que busca R$ 130 milhões para que o instituto possa dobrar a capacidade de produção da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, em desenvolvimento em parceria com a farmacêutica Sinovac.
De acordo com o governador, o objetivo é que o Instituto Butantan produza 120 milhões de doses da vacina, a serem aplicadas duas vezes.
Doria afirmou também que o governo do Estado foi procurado por países vizinhos, na América Latina, para o fornecimento dos imunizantes.
"As doações são prova da generosidade do empresariado de São Paulo e daqueles que acreditam na esperança da vacina", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

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