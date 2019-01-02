Home
>
Política
>
Ex-secretário sobre suspensão de convênios: "Política de baixa qualidade"

Marcelo de Oliveira, que comandou a Sedurb, disse que 68 convênios assinados nos últimos meses foram analisados tecnicamente desde o início de 2018