Nésio fez publicação para agradecer o apoio de familiares e amigos durante o período no hospital Crédito: Redes sociais

Em vídeo publicado nas redes sociais após a alta, o médico celebrou o avanço na recuperação de um tromboembolismo pulmonar e de uma pancreatite aguda, enfermidades que causaram sua internação no último domingo (19) e que têm as causas investigadas pela equipe médica.

“Após dias difíceis, estou de volta ao carinhoso aconchego do meu lar. Tive alta hospitalar. Junto com a Ju [esposa], com nossos filhos e rodeado de muito amor. Quero agradecer aos médicos que me acompanharam”, escreveu Nésio na legenda da publicação, também agradecendo àqueles que o visitaram no hospital.

Your browser does not support the audio element. Ex-secretário de saúde do ES recebe alta após 5 dias internado: 'Vencemos'

“Pela frente virá um novo estilo de vida, algumas restrições e acompanhamentos. Parte da reabilitação para ficar 100%. E, para concluir, quero agradecer a cada manifestação de carinho e cuidado que recebi nos últimos dias. Elas me deram forças. Beijo no coração”, completou Nésio.

Relembre

A Gazeta durante o período no hospital, o médico detalhou o processo de recuperação, disse que estava " Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo entre 2019 e 2022, foi internado no domingo (19), sendo diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar. Em conversas comdurante o período no hospital, o médico detalhou o processo de recuperação, disse que estava " evoluindo bem " e explicou as mudanças na dieta e as avaliações da equipe do hospital brasiliense.

Após apresentar um quadro de melhora depois de quatro dias na UTI, no início da noite de quinta-feira (23) Nésio recebeu liberação da unidade e foi transferido para a enfermaria do hospital , onde passou por nova série de exames já na manhã desta sexta (24).

Antes da internação de domingo (19), Nésio havia passado por outra internação após se submeter a uma cirurgia para tratar uma infecção nos ossos da mastoide, localizados atrás da orelha, e uma pansinusite (forma mais grave de sinusite, com inflamação de todas as cavidades nasais localizadas na face), que complicou o quadro de saúde. Antes da hospitalização, o ex-secretário havia enfrentado 40 dias de tratamento, que não solucionou o quadro infeccioso.