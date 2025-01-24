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Recuperação

Ex-secretário de saúde do ES recebe alta após 5 dias internado: 'Vencemos'

Em vídeo publicado nas redes sociais, o médico celebrou o avanço na recuperação de um tromboembolismo pulmonar e de uma pancreatite aguda
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 jan 2025 às 19:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 19:56

Nésio fez publicação para agradecer o apoio de familiares e amigos durante o período no hospital
Nésio fez publicação para agradecer o apoio de familiares e amigos durante o período no hospital Crédito: Redes sociais
Após passar quatro dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e um curto período em observação na enfermaria de um hospital de Brasília, no Distrito Federal, Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, recebeu alta no início da noite desta sexta-feira (24).
Em vídeo publicado nas redes sociais após a alta, o médico celebrou o avanço na recuperação de um tromboembolismo pulmonar e de uma pancreatite aguda, enfermidades que causaram sua internação no último domingo (19) e que têm as causas investigadas pela equipe médica.
“Após dias difíceis, estou de volta ao carinhoso aconchego do meu lar. Tive alta hospitalar. Junto com a Ju [esposa], com nossos filhos e rodeado de muito amor. Quero agradecer aos médicos que me acompanharam”, escreveu Nésio na legenda da publicação, também agradecendo àqueles que o visitaram no hospital.
Ex-secretário de saúde do ES recebe alta após 5 dias internado: 'Vencemos'
“Pela frente virá um novo estilo de vida, algumas restrições e acompanhamentos. Parte da reabilitação para ficar 100%. E, para concluir, quero agradecer a cada manifestação de carinho e cuidado que recebi nos últimos dias. Elas me deram forças. Beijo no coração”, completou Nésio.

Relembre

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo entre 2019 e 2022, foi internado no domingo (19), sendo diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar. Em conversas com A Gazeta durante o período no hospital, o médico detalhou o processo de recuperação, disse que estava "evoluindo bem" e explicou as mudanças na dieta e as avaliações da equipe do hospital brasiliense.
Após apresentar um quadro de melhora depois de quatro dias na UTI, no início da noite de quinta-feira (23) Nésio recebeu liberação da unidade e foi transferido para a enfermaria do hospital, onde passou por nova série de exames já na manhã desta sexta (24).
Antes da internação de domingo (19), Nésio havia passado por outra internação após se submeter a uma cirurgia para tratar uma infecção nos ossos da mastoide, localizados atrás da orelha, e uma pansinusite (forma mais grave de sinusite, com inflamação de todas as cavidades nasais localizadas na face), que complicou o quadro de saúde. Antes da hospitalização, o ex-secretário havia enfrentado 40 dias de tratamento, que não solucionou o quadro infeccioso.
Nésio Fernandes foi secretário de Estado de Saúde na segunda gestão de Renato Casagrande (PSB), entre 2019 e 2022, durante o período da pandemia de Covid-19. Depois, foi nomeado secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cargo do qual foi exonerado em fevereiro de 2024.

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