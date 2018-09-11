Ex-presidente do Tribunal de Justiça do ES morre aos 86 anos

Desembargador José Eduardo Grandi Ribeiro Crédito: Arquivo/ TJ-ES

Morreu nesta segunda-feira (10), aos 86 anos, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), José Eduardo Grandi Ribeiro. O desembargador estava aposentado e morreu por causa de complicações após uma cirurgia para troca de baterias de um marca-passo. Ele estava internado desde o dia 24 de julho, no Hospital Sírio-Libanês.

Ribeiro foi presidente do TJES entre 1992 e 1993, mas estava aposentado desde 2003. Na sua gestão, ele criou os juizados especiais do Estado, a assessoria de imprensa do Tribunal, além do serviço social, médico e psicológico para os funcionários do Poder Judiciário.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, começou a carreira como advogado. Depois de passar em um concurso público, atuou como juiz substituto nas comarcas de Mucurici, Barra de São Francisco, Linhares, Guaçuí, Castelo e Vitória. Em 1966 foi promovido a juiz de Direito da comarca de Muniz Freire.

No ano de 1981, ele foi promovido ao cargo de desembargador e eleito corregedor geral da Justiça.

José Eduardo Grandi Ribeiro era casado com Maria Angélica Rocha Ribeiro e tinha três filhos: Cláudia, Kátia e José Eduardo Grandi Ribeiro Filho.

O corpo do desembargador deve chegar a Vitória no final da manhã desta terça-feira (11). O velório será a partir das 14 horas, no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra. O sepultamento está marcado para as 16h30.