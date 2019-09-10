Home
>
Política
>
Escolhido para a PGR, Aras se comprometeu com pauta evangélica

Escolhido para a PGR, Aras se comprometeu com pauta evangélica

Subprocurador nomeado por Bolsonaro foi o único a se comprometer com "valores cristãos" previstos em carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos