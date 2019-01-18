Home
ES revê aluguéis de imóveis e quer mudar órgãos para Centro de Vitória

Secretarias e órgãos públicos vão mudar de lugar. Imóveis também serão comprados e vendidos. Comissão, com prazo de 60 dias, foi criada para tratar do tema