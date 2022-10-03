ES e mais 11 Estados enfrentam segundo turno para governador

Correção
21/10/2022 - 5:21
A primeira versão desta reportagem dizia que Espírito Santo e mais 10 Estados teriam segundo turno. No entanto, no próximo dia 30, serão 12 os Estados a voltarem às urnas para elegerem seus governadores. Diante do erro, a informação foi corrigida.
Com o fim da apuração, o Brasil já tem o resultado das disputas ao cargo de governador em todos os Estados. O primeiro turno das eleições encerrou a corrida para o cargo de chefe do Executivo em 154unidades da federação mais o Distrito Federal. Já eleitores de 12 Estados voltam às urnas no dia 30 de outubro para decidir o próximo governador.
O Paraná foi a primeira região brasileira a saber o resultado, com Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) reeleito. O político já comandava a região desde 2016, quando foi eleito com mais de 3 milhões de votos. Neste ano, o candidato recebeu mais de 4 milhões de votos, representando 69,64% dos votos, depois de ter 80% das urnas apuradas.
O último resultado a sair neste domingo foi do Rio Grande do Sul, que ficou no grupo do segundo turno. A disputa agora está entre Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), ambos com, respectivamente, 37,50% e 26,81% após apuração de todas os equipamentos de voto.
O Espírito Santo vai enfrentar pela primeira vez em 28 anos um segundo turno. Casagrande (PSB) e Manato (PL) não conseguiram atingir a quantidade necessária para ficar com a cadeira no Palácio Anchieta no primeiro turno e terão que esperar mais três semanas pelo resultado final.
*Mikaella Mozer é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora-adjunta Fernanda Dalmacio