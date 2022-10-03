ES e mais 11 Estados enfrentam segundo turno para governador

A primeira versão desta reportagem dizia que Espírito Santo e mais 10 Estados teriam segundo turno. No entanto, no próximo dia 30, serão 12 os Estados a voltarem às urnas para elegerem seus governadores. Diante do erro, a informação foi corrigida.

Com o fim da apuração, o Brasil já tem o resultado das disputas ao cargo de governador em todos os Estados. O primeiro turno das eleições encerrou a corrida para o cargo de chefe do Executivo em 154unidades da federação mais o Distrito Federal. Já eleitores de 12 Estados voltam às urnas no dia 30 de outubro para decidir o próximo governador.