Home
>
Política
>
Entidades fazem representação na PGR contra "superpoderes" de chefe do MPES

Entidades fazem representação na PGR contra "superpoderes" de chefe do MPES

A Transparência Capixaba e o Fórum das Carreiras Típicas do Estado afirmam que lei é inconstitucional e contraria decisão do STF que restringe o foro privilegiado