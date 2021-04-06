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Entidades de jornalismo lamentam morte de Cariê Lindenberg: "Defensor da liberdade"

Associações, como ANJ e Abert, lamentam a morte do fundador da Rede Gazeta e exaltam a atuação dele no ramo da comunicação

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:59

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:59
Café, Carlos Alberto Fante e Cariê em 1999
Café, Carlos Alberto Fante e Cariê em 1999 Crédito: Edson Chagas
A morte de Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, na madrugada desta terça-feira (6), foi lamentada por entidades ligadas ao jornalismo e às empresas de comunicação. Associações nacionais e estaduais demonstraram pesar por meio de notas e publicações em redes sociais. Fundador da Rede Gazeta, Cariê teve destaque pela atuação no campo do jornalismo e da comunicação.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) enviou uma nota de pesar em que o presidente da entidade, Flávio Lara Resende, destaca que Cariê foi um "ferrenho defensor do jornalismo e da liberdade de expressão". "Foi o fundador da Rede Gazeta, principal conglomerado de comunicação capixaba, imprimindo uma marca de modernização e qualidade aos veículos do grupo, exemplo para todas as empresas do setor", diz o texto.
"Empresário visionário, Cariê deixa ainda um rico legado para a radiodifusão nacional, com a criação de rádios e emissoras regionais em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina", ressaltou, ainda, Resende.

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Autoridades e entidades do ES lamentam a morte de Cariê Lindenberg

Tendo a Rede Gazeta em seu quadro de associados desde 1979, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) também manifestou seu lamento. Na nota enviada a A Gazeta, a entidade aponta que Cariê "nos enriqueceu com seu carisma e entusiasmo, sempre comprometido com a missão jornalística de informar com profissionalismo e qualidade".
"A ANJ e o jornalismo brasileiro devem muito a Cariê. Aos familiares e a toda equipe de A Gazeta, nossa solidariedade e carinho. Que o jornalismo siga cumprindo sua missão, tendo Carlos Fernando Lindenberg Filho como uma de suas referências", finaliza.

Cariê Lindenberg no comando da Rede Gazeta

ENTIDADES DO ES LAMENTAM

Instituições que representam a categoria no Espírito Santo também se posicionaram. A Associação de Jornais e Revistas do Interior do Espírito Santo (ADJORI-ES) deixaram uma imagem de apoio e conforto aos familiares e amigos do ex-diretor do conselho administrativo da Rede.
Nota de Pesar ADJORI-ES
Nota de Pesar ADJORI-ES Crédito: ADJORI-ES
O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (SindijornalistasES) manifestou pesar em uma publicação nas redes sociais. Na postagem, a entidade ressalta que Cariê "renovou os meios de comunicação no Espírito Santo com a implantação da TV Gazeta, em 1975, que resultou no maior complexo jornalístico do Estado". 
Relata, ainda, que o relacionamento amigável que o fundador mantinha com os jornalistas "sempre resultou na aprovação de acordos favoráveis à categoria, mantendo um relacionamento cordial desde a fundação do sindicato em 1979".

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