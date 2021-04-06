Entidades de jornalismo lamentam morte de Cariê Lindenberg: "Defensor da liberdade"

Café, Carlos Alberto Fante e Cariê em 1999 Crédito: Edson Chagas

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) enviou uma nota de pesar em que o presidente da entidade, Flávio Lara Resende, destaca que Cariê foi um "ferrenho defensor do jornalismo e da liberdade de expressão". "Foi o fundador da Rede Gazeta, principal conglomerado de comunicação capixaba, imprimindo uma marca de modernização e qualidade aos veículos do grupo, exemplo para todas as empresas do setor", diz o texto.

"Empresário visionário, Cariê deixa ainda um rico legado para a radiodifusão nacional, com a criação de rádios e emissoras regionais em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina", ressaltou, ainda, Resende.

Tendo a Rede Gazeta em seu quadro de associados desde 1979, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) também manifestou seu lamento. Na nota enviada a A Gazeta, a entidade aponta que Cariê "nos enriqueceu com seu carisma e entusiasmo, sempre comprometido com a missão jornalística de informar com profissionalismo e qualidade".

"A ANJ e o jornalismo brasileiro devem muito a Cariê. Aos familiares e a toda equipe de A Gazeta, nossa solidariedade e carinho. Que o jornalismo siga cumprindo sua missão, tendo Carlos Fernando Lindenberg Filho como uma de suas referências", finaliza.

Cariê Lindenberg no comando da Rede Gazeta

ENTIDADES DO ES LAMENTAM

Instituições que representam a categoria no Espírito Santo também se posicionaram. A Associação de Jornais e Revistas do Interior do Espírito Santo (ADJORI-ES) deixaram uma imagem de apoio e conforto aos familiares e amigos do ex-diretor do conselho administrativo da Rede.

Nota de Pesar ADJORI-ES Crédito: ADJORI-ES

O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (SindijornalistasES) manifestou pesar em uma publicação nas redes sociais. Na postagem, a entidade ressalta que Cariê "renovou os meios de comunicação no Espírito Santo com a implantação da TV Gazeta, em 1975, que resultou no maior complexo jornalístico do Estado".