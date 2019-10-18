Entenda quem é quem na briga do PSL, o partido de Bolsonaro

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:50
- Atualizado há 6 anos
Desde que o presidente Jair Bolsonaro disse, no dia 8 de outubro, que o presidente do partido dele, Luciano Bivar, está "queimado", uma confusão partidária foi instalada. Bolsonaro age pessoalmente para desarticular correligionários que apoiam o dirigente partidário e aliados de carteirinha, como a deputada federal Joice Hasselman e o senador Major Olimpio, tornaram-se personas non gratas ao núcleo bolsonarista. Entenda quem é quem na confusão:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o