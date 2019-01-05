Home
>
Política
>
Entenda o que é medida provisória, usada por Bolsonaro na reforma ministerial

Entenda o que é medida provisória, usada por Bolsonaro na reforma ministerial

A transferência da demarcação de terras indígenas da Funai (Fundação Nacional do Índio) ao Ministério da Agricultura é uma das mudanças que teve maior repercussão