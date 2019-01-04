Home
Enquanto Orçamento não sai, governo autoriza uso parcial de recursos

A Secretaria de Planejamento publicou no Diário Oficial portaria que permite às secretarias e demais órgãos empenharem o equivalente a 1/12 de seu orçamento de 2018