Empresas que atuaram na campanha acusam Marçal de calote

Marçal estaria devendo às empresas contratadas para a campanha. O candidato não respondeu às tentativas de contatos

Duas empresas que atuaram na campanha de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo acusam o influenciador de não pagar pelos serviços contratados. Uma delas, a Vivere Press Comunicação 360 entrou com uma ação na Justiça estadual cobrando o pagamento. Segundo o documento, o contrato para a prestação de serviços foi firmado no dia 2 de agosto com a campanha de Marçal e anuência do presidente do partido, Leonardo Alves Araújo, conhecido como Avalanche. A reportagem procurou o candidato por meio de sua assessoria, mas não obteve resposta sobre o assunto.