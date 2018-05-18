Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Empresário Josué Alencar vira objeto de desejo dos partidos

Cortejado pela esquerda para vice, flho do vice de Lula nos dois mandatos agora é cotado até como candidato à Presidência por bloco de centro

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 10:17
Filiado ao MDB, Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, é cortejado por vários partidos Crédito: Divulgação ALMG
Cortejado por políticos de todos os lados do espectro ideológico, o empresário mineiro Josué Alencar, 54 anos, tornou-se o outsider da vez nas negociações que envolvem os partidos do centrão em Brasília, a dois meses das convenções de julho. Filho do ex-vice-presidente José Alencar e herdeiro de um império empresarial, Josué filiou-se ao PR em abril com pretensões ambiciosas. Saído do MDB do presidente Michel Temer, o empresário já foi cobiçado como vice pelo ex-presidente Lula e por Ciro Gomes (PDT). Agora, passou a ser cogitado até como cabeça de chapa do bloco formado por DEM, PP, PRB e Solidariedade, cujos candidatos à Presidência não emplacaram até agora.
Na manhã da última quarta-feira, Rodrigo Maia, que está à frente deste bloco, encontrou-se com Valdemar Costa Neto, um dos principais caciques do PR, e com integrantes da bancada do partido. Na conversa, Valdemar deixou claro que procura um novo outsider, capaz de empolgar o eleitorado e os partidos do chamado centro. No próximo dia 29, a pedido do próprio empresário mineiro, o PR vai promover um encontro dele com toda a bancada do partido na Câmara dos Deputados. O líder do PR na Casa, deputado José Rocha (BA), disse que ele foi chamado para falar à bancada.
 Queremos que Josué faça uma análise da situação atual do país  disse o líder.
Acompanhando à distância as conversas, o Palácio do Planalto considera o movimento do grupo de Maia uma prova de que esses partidos pretendem esgotar todas as possibilidades antes de negociarem um aliança com o pré-candidato tucano Geraldo Alckmin. No café da manhã, segundo participantes, parlamentares do PR avaliaram que a candidatura de Ciro Gomes não é alternativa e que Alckmin não agrega.
NECESSIDADE DE 'TIRAR COELHO DA CARTOLA'
Um dos partidos envolvidos nas conversas em torno da candidatura de Josué, o PRB tem como pré-candidato o também empresário Flávio Rocha, da rede de lojas de departamento Riachuelo. Em setembro de 2017, em um evento em São Paulo, Josué fez declarações públicas de apoio ao colega empresário:
 Só aceitaria (ser vice) se for do Flávio Rocha (presidente do Grupo Guararapes, da rede Riachuelo). Se ele se lançar à Presidência, meu voto é dele, e se me convidasse para a vice, eu aceitaria. Mas, fora isso, estou 100% focado nas nossas empresas  afirmou Josué
Nas negociações em curso, os partidos reunidos no entorno de Rodrigo Maia acreditam que a estagnação nas pesquisas dos nomes lançados até agora revela a necessidade de se tirar um coelho da cartola, como resume um cacique do PP:
 O episódio Joaquim Barbosa já mostrou que há espaço para uma novidade, ninguém quer esses que estão aí. O Josué seria um fator novo na eleição.
Um dos atrativos de Josué, além da conta bancária e da capacidade para financiar sua própria campanha, seria a forte identidade da família Alencar com Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral. O fato de ser filho do companheiro de chapa de Lula também poderia ajudar Josué a ser poupado dos ataques da esquerda.
O perfil de Josué também agradaria pelo bom trânsito com o mercado financeiro e pelo pensamento econômico com viés mais reformista. Outro ativo de Josué é que ele já passou pela experiência de uma eleição. Em 2014, quando ainda era filiado ao MDB, concorreu ao Senado, mas não conseguiu se eleger.
O plano em torno da candidatura do empresário mineiro vinha sendo gestado há alguns dias, mas foi tratado com mais ênfase na noite de terça-feira, quando o próprio Maia comandou um jantar na casa do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do PP. Estavam presentes lideranças do DEM, PP, PSC e um interlocutor do PR, partido de Josué. Coube ao ex-deputado Bernardo Santana (PR-MG) levar um relatório do encontro a Valdemar Costa Neto para saber se a ideia conta com seu aval. Um defensor do projeto diz que ele já foi sondado sobre esse plano e topou.
A partir do aval de Valdemar, o potencial eleitoral de Josué passará a ser testado. Serão encomendadas pesquisas qualitativas para ver a expectativa de crescimento do empresário.
 O bloco tem uma responsabilidade com o Brasil e vai seguir unido nesta eleição. Temos que estar com um candidato que tenha visão de que a economia é a questão central, que vamos ter que apresentar uma plataforma de combate ao desemprego  afirma o deputado Áureo (SD-RJ).
O núcleo duro desse novo centrão é formado pelos quatro partidos e pode contar ainda com a adesão do PR, PSC e Avante. Somadas, essas siglas chegam a mais de 200 deputados. No quesito tempo de TV, contam com quase 3,5 minutos, algo como 25% do tempo total.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados