'Emendas Pix' bancam de trator a escolas de esportes e de samba no ES

* As transferências especiais, conhecidas como “emendas Pix”, são uma modalidade de repasse de dinheiro do governo federal aos municípios por meio de indicação dos parlamentares.



* Diferente de outras modalidades, nela o dinheiro cai direto na conta da prefeitura beneficiada, como se fosse uma doação, sem que seja necessário contrapartidas ou celebração de convênios. É como se o parlamentar “fizesse um Pix” para o município.



* A transferência por meio da "emenda Pix" leva cerca de 90 dias para chegar aos cofres do município. As emendas convencionais podem levar até cinco anos.



* Criada pela Emenda Constitucional 105, de 2019, as transferências especiais são alvo de críticas pois, uma vez que o dinheiro chega para a prefeitura, não há transparência sobre o que é feito com ele.



* A legislação também não especifica qual é o órgão de controle responsável por fiscalizar como é gasto esse dinheiro.



* Essas transferências não têm finalidade definida, enquanto as tradicionais e as voluntárias exigem especificação no orçamento.

*As possibilidades de aplicação do recurso, embora amplas, não são infinitas. A prefeitura só pode usar o recurso para custear projetos e ações do próprio município, sendo pelo menos 70% em investimentos.



* O dinheiro não pode ser usado para pagamento de salário de servidores, por exemplo, nem com encargos da dívida.