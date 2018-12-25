Home
Em pronunciamento, Temer evita autocrítica: "Tempo julgará Meu governo"

Em tom de despedida, ele afirmou que sai de alma leve e sensação de dever cumprido, apesar de ter obtido um constante índice de reprovação popular acima de 70%