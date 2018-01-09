Eleitores registram demora em cartório eleitoral de Jardim Camburi

Eleitores relataram demora no atendimento em um cartório eleitoral em Jardim Camburi, Vitória, nesta segunda-feira (8) Crédito: Vladimir de Almeira Rosa

Quem precisou realizar serviços na 52ª Zona Eleitoral, em Jardim Camburi, em Vitória, nesta segunda-feira (8), precisou ter paciência. Muitas pessoas registraram demora de até três horas no atendimento  e disseram que, durante esse período, apenas cinco pessoas foram atendidas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o motivo da demora foi uma "procura acima do normal" de eleitores de Vila Velha que queriam transferir seus títulos para Vitória.

O eleitor Vladimir de Almeira Rosa entrou em contato com o Gazeta Online para relatar a insatisfação no serviço. Ele chegou ao local às 12 horas e, até às 15 horas, ainda não havia sido atendido. "Há apenas duas pessoas atendendo. Nós somos obrigados a votar, a vir aqui e ainda encontramos o sistema sobrecarregado. As autoridades precisam tomar alguma providência. É um descaso das autoridades em relação à comunidade".

De acordo com Vladimir, há pessoas que procuraram o cartório eleitoral na semana passada e não conseguiram realizar os serviços que precisavam. "Elas fizeram boletim de ocorrência, pois o horário combinado era de 12 às 15h e, às 14 horas, já havia sido fechado", afirma.

Outros eleitores, que também estavam no local, afirmam de apenas cinco pessoas haviam sido atendidas em um período de três horas. Havia, inclusive, mulheres grávidas aguardando um longo período.

OUTRO LADO

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que registrou uma procura acima do normal, nesta segunda-feira, na 52ª Zona Eleitoral, localizada em Jardim Camburi. "Muitos eleitores de Vila Velha, que residem em Vitória, estão transferindo seus títulos para a Capital e uma pane do sistema nacional causou uma demora pontual no atendimento de quem esteve na unidade", diz a nota. O TRE afirma que o atendimento é realizado de 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. As transferências de títulos eleitorais podem ser feitos até o dia 9 de maio.

VILA VELHA

O TRE-ES informou que a quantidade de eleitores de Vila Velha que fizeram o recadastramento biométrico, até às 18 horas desta segunda-feira é 329.723, o que representa 69,58% dos eleitores da cidade.

O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h e o prazo se encerra no próximo dia 19 de janeiro.

INTERIOR DO ESTADO

O órgão informou, também, os percentuais de recadastrados nos municípios de Anchieta, Ibatiba, Presidente Kennedy e São José do Calçado. Os municípios listados, de acordo com o TRE-ES, já concluíram o recadastramento biométrico.

Anchieta: dos 23.520 eleitores, 77,03% fizeram o recadastramento biométrico.

Ibatiba: dos 18.450 eleitores, 78,11% fizeram o recadastramento biométrico.

Presidente Kennedy: dos 12.730 eleitores, 73,67% fizeram o recadastramento biométrico.