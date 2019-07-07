Home
>
Política
>
Eleitores de cinco municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo

Eleitores de cinco municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo

Brasileiros vão escolher novos prefeitos após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2016, informa a Agência Brasil

Agência Estado

Publicado em 7 de julho de 2019 às 13:10

 - Atualizado há 6 anos

Eleitores de cinco municípios brasileiros irão às urnas neste domingo, 7, para escolher prefeitos em novas eleições após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2016, informa a Agência Brasil.

Recomendado para você

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Em Minas Gerais, o pleito está sendo realizado nas cidades de Aguanil, Elói Mendes e Nova Porteirinha. Também há eleições em Candeias do Jamari, em Rondônia, e em Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação, que teve início às 8h e será encerrada às 17h, foi organizada pelos tribunais regionais eleitorais.

Outras eleições municipais ainda estão previstas para este ano, conforme o calendário do TSE, como em Paraty, no Rio de Janeiro, e em Itabirito (MG).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Eleições

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais