Eleições: Casagrande diz que vai liderar projeto do PSB para 2022

Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Às vésperas de mais um ano eleitoral, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que ainda não definiu se vai disputar a reeleição, mas, independentemente de sua decisão, assegurou que vai liderar em 2022 o projeto político do partido, que deverá lançar candidato não apenas para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta, mas também para concorrer ao Senado , à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa

Casagrande falou que deve se posicionar definitivamente sobre o assunto no final do próximo semestre. As conversas com lideranças políticas e sociais, no entanto, começam antes, a partir de fevereiro.

"Estamos muito focados no governo. Só vou definir minha vida política entre maio e junho. A população precisa muito mais de um governador do que de um candidato. Então, não é hora de colocar um projeto eleitoral" Renato Casagrande - Governador do ES

Mesmo que não se confirme como candidato à reeleição, Casagrande ressaltou que irá liderar o movimento que visa eleger nomes do PSB na disputa de 2022.

"Vamos definir lá na frente a composição desse projeto, que tem se mostrado muito bom no Espírito Santo , colocando o Estado como referência no cenário nacional", valorizou.

O socialista fez uma análise da conjuntura política em entrevista nesta quarta-feira (15), na CBN Vitória , apontando também os caminhos que o partido deve seguir na disputa presidencial. Contudo, disse o governador, a legenda que tiver o apoio do PSB em âmbito nacional não tem garantia de palanque no Espírito Santo para o candidato escolhido, uma vez que a característica da eleição para governo do Estado é compor ampla coligação partidária. Isso quer dizer que partidos concorrentes para o Palácio do Planalto podem estar alinhados aqui.

DUAS OPÇÕES

Para Casagrande, a polarização hoje estabelecida entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) pode não perdurar até quando, oficialmente, a campanha estiver na rua.

"Precisamos ficar atentos à eleição nacional porque não está claro que a polarização vai se manter. Acho que o presidente Lula é mais certo de estar no segundo turno, é o mais provável, porque as pessoas têm uma boa lembrança do governo dele, pelos resultados que teve. E ele é uma liderança carismática forte. Então, tem muito mais chance. Já o presidente Bolsonaro vai depender muito dele", comparou.

Essa incerteza sobre o desempenho de Bolsonaro é porque Casagrande avalia que a entrada do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) na corrida eleitoral tem possibilidade de mexer no tabuleiro político, sobretudo porque o ex-magistrado pode herdar parte do eleitorado do atual presidente.

De todo modo, o governador argumentou que ainda é cedo para definições porque a população não está preocupada, agora, com eleição. Esse é um debate, segundo o socialista, mais dos políticos e da imprensa, do que da sociedade em geral. "Na hora que começar a eleição, pode ser que Moro dê um 'calor' em Bolsonaro. Então, por isso, não é certo que a polarização se manterá", reafirmou.

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