Eleição para escolha de novo prefeito de Castelo será em 27 de outubro

Prefeito e vice eleitos em 2016 tiveram os diplomas cassados e o TSE determinou a realização de novo pleito. Deverão comparecer às urnas do município 28.377 eleitores