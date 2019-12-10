Eleição da Assembleia do ES não deve entrar mais em debate neste ano

"Esse é um assunto que hoje, no plenário, não tem discussão, como não tem sobre eleição da Mesa. A eleição foi revogada e não estamos falando de requisitos legais, e sim de ambiente político. É uma matéria que foi eliminada da pauta, uma vez que houve o cancelamento da eleição. Ainda não está na Ordem do Dia neste restinho de ano legislativo, e acredito que não vai estar no início do ano de 2020. Não estando na pauta, não tem o que se debater. Para haver uma mudança em um dispositivo como esse, que carece de quórum qualificado, tem que ter o entendimento dos deputados. Em um momento oportuno, dialogando com o próprio governo, deve ser ajustado o entendimento", afirmou.