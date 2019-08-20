Home
>
Política
>
Efeitos da lei contra abuso de autoridade serão medidos na prática

Efeitos da lei contra abuso de autoridade serão medidos na prática

Especialistas ouvidos pelo Gazeta Online avaliam o projeto aprovado pela Câmara, que criminaliza a prática. O texto poderá ser sancionado ou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro