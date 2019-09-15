Home
>
Política
>
Eduardo Bolsonaro republica vídeo com críticas à CPI da 'Lava Toga'

Eduardo Bolsonaro republica vídeo com críticas à CPI da 'Lava Toga'

"Muito tem se falado sobre a CPI da Lava Toga. Muitas dúvidas são respondidas neste vídeo", publicou Eduardo no Twitter.