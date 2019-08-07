Home
Eduardo Bolsonaro busca apoio no Senado para embaixada nos EUA

A indicação depende de aprovação do Senado

Agência Estado

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 21:35

 - Atualizado há 6 anos

Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) conversa com senadores, nesta quarta-feira, 7, buscando apoio para a indicação à embaixada brasileira em Washington, que pode ser oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana.

A indicação depende de aprovação do Senado. "Se eu for merecedor de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, certamente é uma missão que eu vou assumir, mas depende dos senadores", disse o deputado antes de uma reunião com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS).

O colegiado analisa a indicação e realiza uma sabatina com o escolhido antes da votação no plenário.

Eduardo Bolsonaro disse que os elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ajudam na busca pela embaixada.

Para a indicação ser encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, disse o parlamentar, os Estados Unidos precisam oficializar uma resposta. A declaração de Trump, no entanto, já pode ser entendida como uma aceitação ao chamado "pedido de agrément" do Itamaraty, afirmou.

