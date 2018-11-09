O cirurgião plástico Robert Rey, conhecido como Dr. Rey, apareceu na porta do condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (9) para se candidatar ao Ministério da Saúde, segundo informou o site do jornal Extra.

Doctor Rey vai à casa de Bolsonaro pedir para ser ministro da Saúde Crédito: Reprodução/Twitter

A chegada do médico e apresentador de TV ao condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, surpreendeu os profissionais da imprensa que aguardavam a chegada do embaixador da Argentina, que tinha uma reunião agendada com o Bolsonaro.

Após descer de um táxi de uma cooperativa de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, Ray concedeu uma coletiva na portaria do condomínio.

"Tá marcado (de o presidente me receber). Pode ser que eu leve uma porta na cara, mas éramos do mesmo partido (PSC) e quero ser considerado pro Ministério da Saúde. Quero trazer a saúde dos EUA pro Brasil. Precisamos de um país que fale inglês e não 'ingrês'", disse.

Pouco menos de 30 minutos após ter entrado no condomínio, Dr. Rey deixou o local sem dizer se tinha, de fato, se oferecido a comandar a pasta. Além de repetir os elogios à saúde norte-americana, se limitou a dizer apenas que "a conversa foi boa".

Apesar de Dr. Rey ter dito que teve uma conversa positiva com Bolsonaro, um funcionário da portaria do condomínio do presidente eleito disse ao jornal Extra que o cirurgião até foi autorizado a entrar com o objetivo de fazer a visita, mas que não pôde ser recebido.