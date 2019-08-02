Do Val diz que pediu relatoria do caso Eduardo Bolsonaro por formalidade

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 00:18
- Atualizado há 6 anos
O senador Marcos do Val (PPS), que é um dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, foi um dos quatro parlamentares que pediu ao presidente do colegiado, Nelsinho Trad (PTB), para relatar a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada brasileira em Washington (EUA). O senador já havia sido crítico à possibilidade de o filho do presidente receber o título de chefe de missão diplomática.
Procurado pela reportagem, o senador minimizou, explicando que o pedido foi antes do recesso, logo quando se cogitou a possibilidade de Eduardo ser indicado. "Pedi só por formalidade, não é que estou brigando pela relatoria. O Nelsinho tinha dito que seria para outro senador, e assim ficou. Não estou contra o governo, só estou com um pensamento para auxiliar o governo a não errar".
> Leia também: Publicação no Twitter do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro diz que há um mandado de prisão contra Marcos do Val
Logo após as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que indicaria o filho, o senador afirmou que a embaixada é estratégica e requer um diplomata com muita consciência. "Eu peço que o presidente da República possa reavaliar essa posição, essa possibilidade de indicar o seu filho, que é uma pessoa que não tem essa experiência", disse.
De acordo com o colunista Lauro Jardim, do "O Globo", entre os quatro senadores que se candidataram estão Randolfe Rodrigues (Rede), também contrário à possibilidade, e Chico Rodrigues (DEM) e Roberto Rocha (PSDB), ambos afinados com o Palácio. O favorito seria Rodrigues. Além de ser vice-líder do governo, Rodrigues tem serviços prestados à família: empregou em seu gabinete o famoso Leo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, de acordo com o colunista.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o