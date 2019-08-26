Home
Desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, diz pesquisa

No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%