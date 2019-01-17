Home
Deputados que perderam nas urnas gastaram R$ 400 mil após eleição

O deputado Carlos Manato (PSL-ES) foi um dos que mais gastaram, com verbas em torno de R$ 92 mil, para empresas que trabalharam em suas campanhas eleitorais