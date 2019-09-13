Home
>
Política
>
Deputado do PSL pode perder mandato por causa de declaração, diz advogado

Deputado do PSL pode perder mandato por causa de declaração, diz advogado

Capitão Assumção ofereceu dinheiro para quem matasse suspeito de assassinato no ES. Uma das punições previstas, caso ele responda criminalmente pela fala, é a perda do mandato