Deputado do ES propõe fim de aposentadoria especial para parlamentares

Hoje, deputados federais e senadores fazem parte do Plano de Seguridade Social dos Congressistas Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

senadores. De acordo com o projeto, a partir de sua aprovação os parlamentares não poderão aderir ao Plano. Um artigo na reforma da Previdência já prevê a proibição da adesão ao PSSC, mas só a partir da próxima legislatura. Sob a justificativa corrigir uma incoerência o deputado federal Helder Salomão (PT) propôs acabar com o Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) – o plano de previdência utilizado por deputados federais . De acordo com o projeto, a partir de sua aprovação os parlamentares não poderão aderir ao Plano. Um artigo na reforma da Previdência já prevê a proibição da adesão ao PSSC, mas só a partir da próxima legislatura.

Helder explicou que o texto da reforma cita a regulamentação da aposentadoria dos parlamentares por meio de uma Lei Complementar. "Quando o texto fala isso, tudo pode acontecer. Não há segurança de como essa mudança será feita. Estou propondo uma regulação já, para que isso não seja decidido depois que o tema sair de pauta. Se isso acontecer, será uma temeridade", apontou.

INSS ou plano de Previdência próprio. Enquanto isso, tramita no Congresso Nacional a proposta de "É incoerente que os parlamentares tenham privilégios sobre os demais trabalhadores que estão com seus direitos previdenciários em risco", declarou o deputado. O plano em vigor permite que deputados e senadores se aposentem com idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição para oou plano de Previdência próprio. Enquanto isso, tramita no Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência que aumenta o tempo de trabalho, bem como a idade mínima, para homens e mulheres se aposentarem.

"Além de não aderir a esse plano, proponho a extinção dele. Tentamos incluir esta emenda no texto da reforma da Previdência, mas como não conseguimos, apresentei como Projeto de Lei", disse o deputado. "Entendemos que manter esse plano de Previdência para os parlamentares quando está sendo discutida a retirada de direitos de trabalhadores pode se configurar um escárnio deste parlamento. Não podemos permitir que congressistas tenham direitos distintos dos demais trabalhadores", completou Helder.

De acordo com o deputado, a Previdência ofertada aos congressistas é bastante vantajosa, pois o benefício é calculado conforme a razão de um salário mínimo para cada ano de mandato, modelo que não se aplica para o cálculo do valor da aposentadoria dos demais trabalhadores.