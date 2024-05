Eleições 2024

Deputado cria impasse no Podemos ao apoiar oposição em Cachoeiro

De partido que integra a base aliada do governo do Estado, Allan Ferreira mantém apoio a nome do Republicanos, que concentra opositores ao Palácio Anchieta

Allan Ferreira disse ter diálogo aberto com Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos. (Reprodução)

O partido Podemos, presidido no Espírito Santo pelo deputado federal Gilson Daniel, vive um impasse em relação ao apoio declarado por um deputado estadual da legenda a uma pré-candidatura para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nas eleições municipais deste ano.

No centro da "polêmica" está o deputado estadual e presidente municipal do Podemos em Cachoeiro, Allan Ferreira. O parlamentar, que juntamente com sua legenda compõe a base aliada do governador Renato Casagrande (PSB), anunciou, no último dia 10, apoio à pré-candidatura do advogado Diego Libardi, do Republicanos, sigla que faz oposição ao Executivo estadual

A posição de Allan contraria a orientação do Podemos. Por meio de nota, Gilson Daniel ressaltou que o partido faz parte de um grupo político liderado por Casagrande. "Dessa forma, movimentos com opositores ao governo do Estado não estão alinhados ao movimento da Executiva Estadual", destaca o texto.

O presidente do Podemos ainda informou que a Executiva Estadual do partido vai se reunir com Allan Ferreira e toda a chapa de vereadores, nos próximos dias, para "diálogo e alinhamento".

A reportagem de A Gazeta repercutiu com Allan Ferreira, nesta quarta-feira (21), o comunicado divulgado pelo presidente do Podemos. O deputado estadual disse esperar ter seu posicionamento respeitado por Gilson Daniel.

"Não vou mudar o meu apoio pessoal. Sigo como aliado do governador. A decisão em apoiar a candidatura do Diego é pontual e se refere ao município. Espero ter a minha decisão respeitada. Como deputado estadual, acredito ter a autonomia para fazer essa escolha, que é particular", afirma Allan.

O presidente do Podemos em Cachoeiro também ressalta o diálogo aberto que garante possuir com o presidente estadual da sigla. Ele pontua estar disposto a conversar em busca de melhor saída para o impasse criado com o apoio à candidatura do Republicanos na maior cidade do Sul capixaba.

"Ainda não conversamos sobre este assunto da nota (divulgada pelo Podemos). Tenho certeza de que será uma conversa respeitosa, uma vez que minha relação com Gilson sempre foi muito boa. Caso ele apresente a decisão contrária, também vou tomar minha decisão", ressalta o deputado em tom enigmático.

Questionado se uma negativa do presidente estadual do Podemos ao apoio do diretório municipal em Cachoeiro à futura candidatura de Libardi o levaria a pedir para sair do partido, assim como o fez o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa e seu correligionário, Allan apenas respondeu ser "cedo ainda" para pensar nessa hipótese.

