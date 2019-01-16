Home
Delação premiada faz médico ficar preso no Quartel da PM

Alvo da Lama Cirúrgica aparece na lista de ocupantes da cela especial do quartel que a polícia apresentou à Justiça para informar a falta de espaço para receber Luiz Durão.