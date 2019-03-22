Defesa de Temer entra com habeas corpus

O advogado Eduardo Carnelós, que defende o ex-presidente Michel Temer, entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro.
O recurso foi distribuído para o desembargador federal Ivan Athié.
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Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:14
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