Defesa de Cabral diz que está 'indignada e estarrecida'

Sérgio Cabral, ex- governador do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | TV Globo

O advogado Rodrigo Roca, que defende o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), afirmou nesta sexta-feira (19) que a defesa do ex-governador está "indignada e estarrecida com tamanho espetáculo e crueldade". Acorrentado e algemado, o ex-governador foi levado ao Instituto Médico-Legal de Curitiba nesta sexta-feira para ser submetido a exames antes de ser transferido para o Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.

"Sérgio Cabral está proibido de falar, com pés e mãos algemados. Esqueceram apenas de colocar o capuz e a corda. A defesa está indignada e estarrecida com tamanho espetáculo e crueldade", afirmou Roca, em nota.