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Lava Jato

Defesa de Cabral diz que está 'indignada e estarrecida'

O ex-governador do Rio de Janeiro foi levado ao IML algemado e acorrentado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 20:54

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 20:54

Sérgio Cabral, ex- governador do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | TV Globo
O advogado Rodrigo Roca, que defende o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), afirmou nesta sexta-feira (19) que a defesa do ex-governador está "indignada e estarrecida com tamanho espetáculo e crueldade". Acorrentado e algemado, o ex-governador foi levado ao Instituto Médico-Legal de Curitiba nesta sexta-feira para ser submetido a exames antes de ser transferido para o Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.
"Sérgio Cabral está proibido de falar, com pés e mãos algemados. Esqueceram apenas de colocar o capuz e a corda. A defesa está indignada e estarrecida com tamanho espetáculo e crueldade", afirmou Roca, em nota.
Na quinta-feira (18) os juízes federais Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba, e Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal, do Rio, determinaram a remoção do ex-governador para o presídio no Paraná por causa de regalias na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio, onde o emedebista estava custodiado. Sérgio Cabral chegou a Curitiba no fim do dia.

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