Home
>
Política
>
Decreto de armas pode beneficiar até João de Deus, avaliam advogados

Decreto de armas pode beneficiar até João de Deus, avaliam advogados

A polícia já indiciou o médium em dois inquéritos, um deles por manter em casa dois revólveres calibre 32, um calibre 38, uma pistola 380 e uma garrucha 22 com numeração raspada