Decisão do STF pode desencorajar concursos públicos, diz especialista

Seis dos 11 ministros votaram contra a redução de jornada de trabalho e salário dos servidores municipais. A possibilidade seria para corte de gastos com pessoal