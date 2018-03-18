Curso para formar novas lideranças políticas vai de ética a aikidô

Armínio Fraga Crédito: Divulgação

SÃO PAULO -- Cerca de cem bolsistas de diversas regiões do país se apertavam numa sala para assistir a uma aula sobre o panorama do cenário econômico atual, com o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. Começava na última quarta-feira o segundo módulo de treinamento do RenovaBR, um projeto que quer lançar novas lideranças políticas nas eleições deste ano. O curso, iniciado em janeiro, mescla aulas à distância com encontros que acontecem uma vez por mês. Os temas abordados vão desde a compreensão do papel dos políticos e do Estado, até debates sobre saúde, educação e combate à violência.

O burburinho dos participantes, já entrosados, só diminuiu quando Fraga entrou na sala. Veio com a difícil missão de discutir como "fazer mais com menos" em um cenário com uma dívida pública asfixiante. Era a segunda aula do dia, após um media training com Olga Curado, consultora de imagem que já treinou figuras políticas como os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em campanhas eleitorais.

Em três dias, os bolsistas ainda teriam atividades com Ilona Szabó e Renato Sérgio de Lima, sobre segurança pública, e também com Eduardo Giannetti da Fonseca, sobre ética. Dois estudantes comentavam, ainda animados, sobre a aula anterior com Olga Curado, na qual haviam praticado técnicas como aikidô e estudo das emoções faciais.

Em um clima de cansaço da velha política, o foco do RenovaBR é atrair novos talentos, ainda que formados em laboratório.

-- As lideranças não são rotuladas como "de esquerda" ou "de direita". O que importa é colocar os problemas no centro e encontrar a melhor solução para eles. Queremos preparar pessoas capazes de assumir a linha de frente da renovação política, com ética e vontade de servir à sociedade -- diz a diretora executiva do RenovaBR, Izabella Mattar.

Um dos alunos é o capixaba Felipe Rigoni, de 26 anos. Formado em engenharia, faz mestrado em políticas públicas em Oxford, na Inglaterra. É cego e reconhece a ineficiência do governo para tratar da inclusão de pessoas com deficiência. Encantou-se pela política quando, ainda na faculdade, envolveu-se com a empresa júnior da universidade. Deu tão certo que chegou a ser presidente do conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, na qual liderava 10 mil pessoas. Começou a trabalhar como coach e, em 2016, candidatou-se a vereador em Linhares (ES) pelo PSDB, mas não foi eleito.

-- Nos últimos anos, os brasileiros perderam o sentimento de serem donos do país. Quero devolver isso a eles. É por isso que ainda vale acreditar na política: a resolução de praticamente todos os problemas que nós temos depende dela -- diz Rigoni, que se identifica como um "liberal progressista" e quer ser deputado federal pelo PSB.

O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero e Fred Luz, diretor geral do Flamengo, foram alguns dos nomes selecionados pelo RenovaBR. Além da escolha da primeira turma, que ocorreu no final do ano passado, 17 novos bolsistas foram incorporados para a capacitação nesta semana, como Marina Helou, que foi candidata a vereadora em São Paulo na última eleição municipal.

Marco Rodrigues, de 25 anos, não queria ser "rotulado" por uma bandeira ou ideologia. Prefere dizer que "prioriza a autonomia do indivíduo". Há dois anos, criou uma escola de habilidades humanas, a Soul, e trabalha com jovens para desenvolver o autoconhecimento e potencial de liderança. Ainda sem partido, quer ser deputado estadual.