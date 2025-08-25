Violência no ES

Criança morta na Serra: deputados cobram punição ao 'terrorismo das facções'

Assassinato da menina Alice Rodrigues, de seis anos, em Carapebus, reacende debate na Assembleia Legislativa. CPI das Facções já reúne sete das dez assinaturas necessárias para ser instaurada

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:51

Alice Rodrigues, de 6 anos, morta durante ataque na Serra Crédito: Reprodução redes sociais

Após o assassinato da menina Alice Rodrigues, de seis anos, na tarde do último domingo (24), em Carapebus, na Serra, deputados do Espírito Santo intensificaram a cobrança por medidas duras contra o crime organizado. O episódio, classificado como “terrorismo” pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), mobilizou parlamentares que defendem a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação das facções criminosas no Estado.

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (25), o clima foi de revolta. Alice foi morta quando criminosos dispararam contra o carro de sua família, ao confundir o veículo com o de um grupo rival. O caso, que já resultou na prisão de seis suspeitos, foi tratado pelos deputados como uma escalada da violência em território capixaba.

Marcelo Santos classificou o ataque como um ato de “terrorismo” e defendeu maior integração entre os poderes para enfrentar a crise. “A pequena Alice foi alvo de um ataque terrorista. É o nome que temos que dar. Não é troca de tiros. Precisamos fazer com que o Congresso Nacional entenda e pare de fazer vídeo para postar nas redes sociais, pare de ficar debatendo ideologia partidária e trabalhe em prol do Brasil. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade que já não aguenta mais”, afirmou. Segundo ele, as facções já expandiram seus negócios para além do tráfico de drogas, atuando em diversos setores da economia.

O deputado Alcântaro Filho (Republicanos) abriu oficialmente o pedido para a instalação da CPI das Facções, com a justificativa de que o Legislativo precisa exercer um papel mais efetivo de fiscalização. Até o momento, ele já colheu sete das dez assinaturas necessárias para a abertura da investigação. O deputado também relembrou o caso da adolescente Sophia Vial, de 15 anos, morta após disparos feitos por homens que passaram atirando de moto, no bairro Santa Rita, em Vila Velha.

Quantas vidas mais vamos perder para a guerra do tráfico no Estado? Tivemos estudiosos dizendo que o Espírito Santo vive reflexo com delay do que vive o Rio de Janeiro, ou seja, daqui a 15, 20 anos, poderemos viver dominados pelo tráfico de drogas Alcântaro Filho Deputado

Outros parlamentares também se manifestaram. Dary Pagung (PSB) e Fábio Duarte (Rede) pediram punições rigorosas e maior atuação do Judiciário. Iriny Lopes (PT) destacou a importância de políticas preventivas, para além do endurecimento penal. Já o delegado Danilo Bahiense (PL) e Alexandre Xambinho (Podemos) defenderam reforço policial imediato na Serra, onde a violência das facções se intensifica.

A deputada Janete de Sá (PSB) propôs uma força-tarefa envolvendo todos os poderes e instituições, alertando que o avanço do crime organizado não é apenas um problema local, mas nacional. “O comando do nosso Estado não está na mão do crime e aqui não vai se criar”, declarou.

