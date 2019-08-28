Fundo Audiovisual

Contarato vai ao STF contra ato de Bolsonaro que suspendeu séries LGBT

Senador está à frente de ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, alegando que há ameaça à liberdade de expressão

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 09:01

Fabiano Contarato na Sede do STF Crédito: Divulgação/assessoria

A iniciativa foi do partido do senador, a Rede Sustentabilidade, mas ele ingressou e assinou como advogado. A ação é uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida liminar para suspender tais determinações, argumentando que elas violam a liberdade de expressão, que é um direito fundamental previsto na Constituição.

"RETROCESSO"

Para Contarato, as medidas tomadas pelo presidente são "retrocessos", e vão na contramão dos entendimentos jurisprudenciais definidos recentemente pela Corte, ao equiparar a homofobia e a transfobia ao racismo. "As declarações do presidente que precederam esses atos são preconceituosas e, portanto, inaceitáveis: ele aponta a clara intenção de não apoiar a população LGBT. Não podemos tolerar retrocessos como esses", declarou o senador no Twitter.

Desde a campanha à Presidência, Bolsonaro criticou os incentivos à cultura feitos pelo governo. Cabe ao Conselho Superior do Cinema formular política nacional do cinema. Agora, como ele foi para a alçada do Ministério da Casa Civil, o setor mais político do governo, poderá ter uma interferência maior no teor das produções financiadas pelo governo.

"Não podemos deixar que calem os produtores, os artistas, a diversidade de vozes da sociedade brasileira. Esse Decreto e essa portaria colocam em risco a liberdade de expressão e chancelam discriminações. Recursos públicos não são monópolio deste ou daquele grupo. É preciso ser republicano, quando se ocupa um cargo público", argumenta Contarato.

No edital suspenso por Bolsonaro, séries com a temática LGBT estavam entre as categorias de investimento, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Cada projeto receberia verbas de R$ 400 mil a R$ 800 mil cada um.

