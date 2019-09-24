Home
>
Política
>
Congresso derruba 18 vetos de Bolsonaro à lei de abuso de autoridade

Congresso derruba 18 vetos de Bolsonaro à lei de abuso de autoridade

De 33 pontos, foram mantidos 15. Agora, legislação voltou a prever pena de um a quatro anos de cadeia para juízes que decretarem prisão de réu "desacordo com as hipóteses legais"