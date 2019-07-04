Home
>
Política
>
Confira a lista dos dez cartórios que mais arrecadam no ES

Confira a lista dos dez cartórios que mais arrecadam no ES

Valores milionários não são a regra e há cartórios que atuam no Espírito Santo que chegam a ser deficitários. Mas alguns chamam a atenção pelo volume em arrecadação

Imagem de perfil de Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Colunista de política / [email protected]

Publicado em 4 de julho de 2019 às 01:26

 - Atualizado há 6 anos

O cartório que mais arrecadou no Espírito Santo em 2018, e que teve o tabelião afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou a cifra de R$ 20,1 milhões durante todo o ano passado. Cifras milionárias não são alcançadas por todas as serventias extrajudiciais (como são chamados os cartórios) e alguns registram até déficit. 

Recomendado para você

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

> Cartório de tabelião afastado em Vila Velha é o que mais arrecada no ES

Mas alguns se destacam, principalmente os de registros de imóveis. Veja a lista, desta vez não com dados do ano inteiro, mas apenas do segundo semestre de 2018, divulgada pelo Justiça Aberta, no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a respeito do Espírito Santo: 

A arrecadação e o lucro do cartório, ou o dinheiro que fica com o responsável por ele, no entanto, não são a mesma coisa. Parte dos valores vai para fundos específicos do poder público e para o pagamento de impostos, por exemplo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

arrecadacao

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais