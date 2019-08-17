Home
>
Política
>
Comitiva de Dias Toffoli a Israel recebeu R$ 108 mil em diárias

Comitiva de Dias Toffoli a Israel recebeu R$ 108 mil em diárias

O ministro registrou que o objetivo da viagem foi "representar o Supremo Tribunal Federal em missão institucional em atendimento a convite do Estado de Israel"