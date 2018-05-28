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Com greve, menções negativas a Michel Temer aumentam no Twitter

Levantamento da FGV indica que usuários publicaram 1,14 milhão de mensagens sobre a greve; 123 mil criticam o presidente

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:20
Vitória - Presidente Michel Temer durante cerimônia de inauração do novo aeroporto de Vitória-ES (Alan Santos/PR) Crédito: Alan Santos
A greve dos caminhoneiros continua dominando o debate entre internautas no Twitter, mas o volume de menções à paralisação diminui em relação ao pico registrado na última sexta-feira (25) conforme monitoramento da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Apesar disso, menções negativas ao presidente Michel Temer aumentaram na rede social.
Nas últimas 24 horas, foram publicadas 1,14 milhão de mensagens sobre a greve, de um total de 7 milhões de publicações nos últimos sete dias, de acordo com a Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da FGV. Na sexta-feira, o órgão registrou 1,97 milhão de tuítes sobre a paralisação.
A presença do nome do presidente Michel Temer nas publicações vem aumentando nos últimos sete dias, mostra o levantamento. Na última sexta, quando o governo editou o decreto autorizando o uso das Forças Armadas nos bloqueios em rodovias, 177 mil publicações fizeram referência ao presidente.
Nos últimos sete dias, a expressão #ForaTemer foi mencionada em 123 mil publicações, com pico na sexta-feira (35 mil). Entre 14 horas de domingo e 14 horas da segunda-feira, 28, período em que Temer fez um pronunciamento na televisão para anunciar novas concessões aos caminhoneiros, a expressão registrou crescimento, diz a FGV, e teve mais 35,4 mil tuítes.

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