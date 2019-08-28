Home
Com base no caso Bendine, Lula pede ao STF anulação de três ações

O pedido abarca a sentença do petista no processo do sítio de Atibaia, a condenação no caso triplex e ação em que o Lula é acusado de receber propinas