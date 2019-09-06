Home
Chefe do MPES x Majeski: ao TJES, deputado evoca imunidade parlamentar

Eder Pontes queria explicações sobre o que deputado disse em entrevista. Em resposta à Justiça, Sergio Majeski afirma que não cabe ao procurador propor a interpelação judicial