Home
>
Política
>
Chefe do MPES vai ao Tribunal de Justiça cobrar explicações de Majeski

Chefe do MPES vai ao Tribunal de Justiça cobrar explicações de Majeski

TJES ainda decidirá se aceita ou não o pedido de explicações. Deputado acredita que processo tenha a ver com críticas à criação de 307 novos cargos no Ministério Público