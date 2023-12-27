CBN e A Gazeta entrevistam o governador do ES, Renato Casagrande

Nesta quarta, o governador também deu entrevista ao Bom Dia ES, na TV Gazeta, e falou sobre soluções para problemas de infraestrutura do Estado. Segundo ele, espera-se que até março de 2024, o Tribunal de Contas da União (TCU) julgue o processo envolvendo a BR 101, que permite novo contrato entre o governo federal e a Eco101, garantindo a continuidade da concessão e obras na principal rodovia federal em território capixaba.