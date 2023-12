CBN e A Gazeta entrevistam o governador do ES, Renato Casagrande

Bate-papo ocorre nesta quarta-feira (27), às 10 horas, e vai abordar temas de economia, política, infraestrutura e saúde

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa de um bate-papo com a jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e com a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves. A entrevista será às 10 horas desta quarta-feira (27) e vai abordar temas nas áreas de economia, política, infraestrutura, educação e saúde.