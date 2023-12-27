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CBN e A Gazeta entrevistam o governador do ES, Renato Casagrande

Bate-papo ocorre nesta quarta-feira (27), às 10 horas, e vai abordar temas de economia, política, infraestrutura e saúde

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:38

Publicado em 

27 dez 2023 às 08:38
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa de um bate-papo com a jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e com a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves. A entrevista será às 10 horas desta quarta-feira (27) e vai abordar temas nas áreas de economia, política, infraestrutura, educação e saúde.
Nesta quarta, o governador também deu entrevista ao Bom Dia ES, na TV Gazeta, e falou sobre soluções para problemas de infraestrutura do Estado. Segundo ele, espera-se que até março de 2024, o Tribunal de Contas da União (TCU) julgue o processo envolvendo a BR 101, que permite novo contrato entre o governo federal e a Eco101, garantindo a continuidade da concessão e obras na principal rodovia federal em território capixaba.
Renato Casagrande, Governador do Estado do Espirito Santo
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros

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