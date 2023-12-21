Câmara da Serra volta atrás e barra aumento do número de vereadores

Câmara da Serra voltou atrás sobre aumento do número de vereadores Crédito: Vitor Jubini

A Câmara da Serra confirmou a decisão de voltar atrás no aumento do número de vereadores ativos na Casa a partir da próxima legislatura, que terá início em 2025. Projeto aprovado no final de 2022 estabelecia a criação de duas cadeiras, fixando o número de parlamentares em 25, mas uma nova Proposta de Emenda à Lei Orgânica municipal, aprovada em segundo turno na noite de quarta-feira (20), manteve os 23 postos atuais.

O texto foi aprovado por unanimidade e contou com o voto dos 20 vereadores presentes — os vereadores Igor Elson (PL), Professor Alex Bulhões (PMN) e Professor Artur Costa (Solidariedade) não compareceram à sessão.

A votação em primeiro turno aconteceu em maio deste ano . O texto prevê que a redação do Artigo 92 da Lei Orgânica da Serra passe a vigorar com o seguinte teor a partir de 2025: "A Câmara Municipal da Serra é composta por 23 vereadores, em conformidade com o estabelecido pela alínea 'i', do inciso IV, do artigo 29 da Constituição Federal".

O texto é exatamente idêntico ao que está em vigor na atual legislatura e havia sido alterado em dezembro de 2022, passando a constar 25 no lugar de 23 vereadores.