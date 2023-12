Câmara da Serra volta atrás e barra aumento do número de vereadores

Proposta de Emenda à Lei Orgânica municipal foi aprovada em segundo turno na noite de quarta-feira (20), mantendo os 23 postos atuais; saiba mais

A Câmara da Serra confirmou a decisão de voltar atrás no aumento do número de vereadores ativos na Casa a partir da próxima legislatura, que terá início em 2025. Projeto aprovado no final de 2022 estabelecia a criação de duas cadeiras, fixando o número de parlamentares em 25, mas uma nova Proposta de Emenda à Lei Orgânica municipal, aprovada em segundo turno na noite de quarta-feira (20), manteve os 23 postos atuais.

A votação em primeiro turno aconteceu em maio deste ano. O texto prevê que a redação do Artigo 92 da Lei Orgânica da Serra passe a vigorar com o seguinte teor a partir de 2025: "A Câmara Municipal da Serra é composta por 23 vereadores, em conformidade com o estabelecido pela alínea 'i', do inciso IV, do artigo 29 da Constituição Federal".